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الثلاثاء، 12-10-2021 04:46 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع، المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الآسيوية في وول ستريت، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بالإضافة إلى تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية، يأتي هذا قبل صدور بيانات فرص العمل فى الولايات المتحدة خلال آب الماضي، بحسب وول ستريت جورنال.

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وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 بالمئة إلى مستوى 94.22 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 94.37 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.43 نقطة الأعلى فى أسبوع.

 

المصدر: بترا

 

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