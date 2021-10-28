الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:01 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

دولارات 2


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية، كأفضل استثمار متاح، بعد تطورات سلبية فى سوق سندات الولايات المتحدة، يأتي هذا قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بحسب وول ستريت جورنال.

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وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 93.74 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.88 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.97 نقطة.

 

بترا


 




 

 


 

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