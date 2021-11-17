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الأربعاء، 17-11-2021 04:07 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الإخباري-تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في 16 شهرا، المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الآسيوية في وول ستريت جورنال، بصدد تكبد أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الدولار بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، في انتظار توالي التصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي حول تطورات التضخم في الولايات المتحدة، ومستقبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 بالمئة إلى مستوى 94.76 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 94.93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.24 نقطة الأعلى منذ تموز 2020.

 

بترا

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