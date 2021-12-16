تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري-تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدا عن أعلى مستوى في 3 أسابيع.

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وحسب وول ستريت جورنال، يأتي هذا التراجع قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأميركي خلال كانون الأول.



وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 بالمئة إلى مستوى 96.10 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم، عند 96.33 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.44 نقطة.

بترا