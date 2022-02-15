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الثلاثاء، 15-02-2022 04:06 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين والمسجل بالأمس، في طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

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ويأتي التراجع مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل في ظل تحسن معنويات المخاطرة في أسواق المال العالمية، وقبل صدور بيانات مهمة عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.


وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى مستوى 95.98 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 96.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.26 نقطة.

 

بترا

 




 

 


 

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