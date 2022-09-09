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الجمعة، 09-09-2022 04:00 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

دولار


الوكيل الاخباري - تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية في شهر، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في 20 عاما، بحسب وول ستريت جورنال .

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وجاء ذلك بالتزامن مع تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، وتحول بوصلة المستثمرون إلى شراء العملة الأوروبية الموحدة اليورو، للاستفادة من مستوياتها الرخيصة في الوقت الحالي، بعد تأكيد المركزي الأوروبي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة كبيرة.


وانخفض مؤشر الدولار اليوم الجمعة بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 108.36 نقطة الأدنى في نحو أسبوعين، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 109.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.58 نقطة.

 

بترا


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