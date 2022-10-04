تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية (وول ستريت - نيويورك)، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني؛ بسبب تطورات سلبية في سوق سندات الولايات المتحدة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يواصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعه على نطاق واسع، جراء تصاعد الشكوك حول مسار تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثالث من هذا العام، لا سيما بعد البيانات التي أظهرت تباطؤا واسعا في أنشطة الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أيلول الماضي.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 110.59 نقطة الأدنى منذ 22 أيلول الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 111.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 111.88 نقطة.

بترا