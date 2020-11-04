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الأربعاء، 04-11-2020 04:44 م

تراجع الدولار الأميركي

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الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى له في خمسة أسابيع والمسجل سابقا من تعاملات (وول ستريت).

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ويواصل الدولار خسائره لليوم الثاني على التوالي، مع اقتراب حسم انتخابات الرئاسة الأميركية.


وبحسب واشنطن بوست، فإن المستثمرين يترقبون عددا من البيانات الاقتصادية المهمة من واشنطن، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأميركي خلال الرابع من هذا العام.


وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 93.09 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند93.60  نقطة، وسجل أعلى مستوى عند  94.30 وهي النقطة الأعلى منذ 28 أيلول الماضي.


 




 

 


 

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