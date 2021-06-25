الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 05:13 م

تراجع الدولار عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجع الدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة، قبيل صدور بيانات اقتصادية كشفت عن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عن الربع السنوي الأول واتسقت مع التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، وعلى صعيد التداولات، فقد انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بأقل من 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.


--(بترا)

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