تراجع الدولار مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية

الوكيل الاخباري- انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة وتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.16 بالمئة إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 بالمئة أمس الإثنين.



وهوت العملة الأميركية لتصل إلى 130.505 ين خلال الجلسة، في حين ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0809 دولار، فيما زاد الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.2315 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.6686 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.49 بالمئة مسجلا 0.62265 دولار.