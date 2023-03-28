تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية الثلاثاء، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

اضافة اعلان



وارتفع الين بقوة، على الرغم من أنه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد.



وقفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية من بينها الين، 0.16% إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35%.