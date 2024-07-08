تراجع الصادرات الألمانية بأكثر من التوقعات خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري - تراجعت الصادرات الألمانية بأكثر من التوقعات في أيار الماضي نتيجة ضعف الطلب من الصين وأميركا والدول الأوروبية.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين الثامن من تموز، تراجعت الصادرات بنحو 3.6% في أيار على أساس شهري، ومقابل التوقعات بالانخفاض بنسبة 1.9%.
وحقق ميزان التجارة الخارجية فائضاً بقيمة 24.9 مليار يورو (26.94 مليار دولار) بعد فائض بقيمة 22.2 مليار يورو في نيسان.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 2.5% في أيار، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول من خارج التكتل الموحد بنسبة 4.9%.