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الإثنين، 08-07-2024 04:12 م

تراجع الصادرات الألمانية بأكثر من التوقعات خلال أيار الماضي

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الوكيل الإخباري - تراجعت الصادرات الألمانية بأكثر من التوقعات في أيار الماضي نتيجة ضعف الطلب من الصين وأميركا والدول الأوروبية.

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ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين الثامن من تموز، تراجعت الصادرات بنحو 3.6% في أيار على أساس شهري، ومقابل التوقعات بالانخفاض بنسبة 1.9%.

 

وحقق ميزان التجارة الخارجية فائضاً بقيمة 24.9 مليار يورو (26.94 مليار دولار) بعد فائض بقيمة 22.2 مليار يورو في نيسان.


وتراجعت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 2.5% في أيار، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول من خارج التكتل الموحد بنسبة 4.9%. 

 

CNBC

 




 

 


 

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