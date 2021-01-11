الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

حادث تصادم بين 10 مركبات على طريق إربد

وفيات الإثنين 11/1/2021

وزارة التربية: نتائج تكميلية التوجيهي دقيقة جدا

الأردن يشارك باجتماع في القاهرة اليوم

الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات

الإثنين، 11-01-2021 01:03 م

تراجع النفط بفعل تجدد مخاوف فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في الصين

How-Coronavirus-and-the-global-oil-price-war-can-impact-Nigeria


الوكيل الاخباري - هبطت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث قفز معدل الإصابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 55.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0758 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 51.72 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة، وفقا لـ "رويترز".

اضافة اعلان

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي السوق في مذكرة: "النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني... بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح".


وقالت السلطات الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين.


وتخضع معظم أوروبا الآن لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة، بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.


وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "برنت يسجل أداء أقل من السوق بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل السعودية بعد النفط ورفع العراق تسعيره لمبيعات الخام إلى آسيا في فبراير/ شباط".


لكن خسائر أسعار النفط كبحتها خطط للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للإعلان عن مشاريع قوانين لضخ مساعدات بقيمة تريليونات الدولارات للتخفيف من أثر الجائحة هذا الأسبوع، معظمها ستُمول عبر زيادة الاقتراض.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بورصة عمان تغلق تداولاتها

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.2 مليون دينار

1597161237_bitcoin

بيتكوين تواصل السقوط .. انخفاض سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعا

171436_1_1569238674

ارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية عالميا

285890_5_1589970991

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

unnamed

ولي العهد السعودي: مشروع ذا لاين سيوفر 380 ألف فرصة عمل

أخبار متعلقة
dreamstime_s_21795079

تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما

2018-10-14_-666

ولي عهد دبي يعلن إطلاق حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي للتعافي من كورونا

5ff02f62423604749b0b8392

انخفاض إنتاج النفط في روسيا خلال عام 2020

1-158-1200x675

ارتفاع أسعار النفط عالميا

960x0

فوربس تكشف عن 50 مليارديرا جديدا في مجال الصحة

5fe089314c59b742812b6a4a

هبوط أسعار النفط بنحو 6%