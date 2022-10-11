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الثلاثاء، 11-10-2022 07:01 م

تراجع اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

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الوكيل الاخباري- تراجع سعر صرف اليورو بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، ليعمق خسائره لليوم الخامس، بسبب تزايد مخاطر النمو الاقتصادي في أوروبا، والتي قد تعرقل خطط البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" ما يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح، بعدما عززت بيانات سوق العمل الأميركي الصادرة أواخر الأسبوع الماضي، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس أوائل الشهر المقبل.


وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 0.9670 دولار الأدنى منذ 29 أيلول الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9698 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.9715 دولار.

 

بترا


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