تراجع اليورو أمام الدولار

الوكيل الإخباري-تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية, اليوم الأربعاء, مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأميركي ليتخلى عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1,31 دولار للمرة الأولى منذ تموز العام الماضي.

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ويأتي التراجع بفعل تصاعد مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي كثيرا من رفع أسعار الفائدة في ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية عن النمو والتضخم في الاقتصاد الأميركي.



وبحسب " وول ستريت جورنال"، انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 5, 0 بالمئة إلى 1263, 1 دولار، وهو الأدنى منذ تموز العام الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1320, 1 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 1326, 1 دولار.

بترا