تراجع اليورو أمام الدولار

الوكيل الاخباري- تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأميركي المسجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليستأنف خسائره بعد يومين من المكاسب ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 16 شهرا.

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وبحسب وول ستريت جورنال، في ظل الهدوء الذي عاد ليسيطر مرة أخرى على سوق العملات، عقب الصدمة الأولى لاكتشاف المزيد من الحالات المصابة بالمتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، في انتظار المزيد من الرؤية الواضحة حول خطورة السلالة الجديدة وكيفية الوقاية منها. وانخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.4 بالمئة إلى 1.1260 دولار، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1303 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 1.1317 دولار.

المصدر: بترا