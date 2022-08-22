تراجع اليورو أمام الدولار

الوكيل الإخباري - تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار، بسبب تصاعد مخاوف من تفاقم أزمة الوقود في أوروبا.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" يقترب الدولار من تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مع استمرار تركيز المستثمرين على شرائه كأفضل استثمار متاح، وسط تزايد مؤشرات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية العنيف في الولايات المتحدة.



وتراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.5 بالمئة إلى 0.9988 دولار الأدنى منذ 14 تموز الماضي من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0035 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0046 دولار.