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الأربعاء، 28-09-2022 04:16 م

تراجع اليورو أمام الدولار

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الوكيل الاخباري - تراجع اليورو بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات، ليعمق خسائره لليوم السابع مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا أدنى مستوى في 20 عاما، بسبب تفاقم أزمة الوقود والغاز الطبيعي في أوروبا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الأوروبي، والذي يعاني بشدة من أعباء الركود خلال الربع الثالث من هذا العام.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5بالمئة إلى 0.9541 دولار الأدنى منذ حزيران 2002، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9592 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.9600 دولار.


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