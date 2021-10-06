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الأربعاء، 06-10-2021 02:55 م

تراجع اليورو لأدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الدولار الأميركي

يورو


الوكيل الإخباري - تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا أدنى مستوى في 15 شهرا.

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وبحسب وول ستريت جورنال، جاء ذلك بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأميركية (الدولار) كأفضل استثمار متاح، بعد قفزة جديدة في عائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات مخيبة للآمال في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.


وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1553ر1 دولار الأدنى منذ تموز 2020، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1598ر1 دولار، وسجل أعلى مستوى عند1605ر1 دولار.

 

بترا


 




 

 


 

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