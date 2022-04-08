تراجع اليورو لأدنى مستوى مقابل الدولار

الوكيل الإخباري - تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية - وول ستريت- اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في أربعة أسابيع، بصدد تكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ أواخر شباط الماضي، بفعل تصاعد مخاوف اتساع فجوة الاختلاف بين مسار السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد حصلت العملة الأميركية على دعم هائل هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي عزز من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة في أيار المقبل، وأكد استمرار التحرك بقوة للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.



وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1.0848 دولار الأدنى منذ 7 آذار الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0875 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0883 دولار.



بترا