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الإثنين، 13-09-2021 04:23 م

تراجع اليورو مقابل الدولار لأدنى مستوى في 3 أسابيع

يورو


الوكيل الإخباري - تراجع اليورو بالسوق الأميركية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

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وانخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 3ر0 بالمئة إلى 1774ر1 دولار، وهو الأدنى منذ 27 آب الماضي، من سعر افتتاح تعاملات، اليوم، عند 1813ر1 دولار، بينما سجل أعلى مستوى له عند 1815ر1 دولار.


وبحسب "وول ستريت جورنال، فإن الانخفاض كان بفعل تجدد عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، بعدما عززت بيانات عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب تقليص برنامج "شراء السندات"، في خطوة رئيسة تأتي قبل المضي قدما في تنفيذ خطة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

 

بترا


 




 

 


 

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