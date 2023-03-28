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الثلاثاء، 28-03-2023 02:29 م

تراجع برنت وارتفاع طفيف على تكساس

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الوكيل الإخباري - تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث ركزت الأسواق على تطورات أزمة المصارف ووجود مخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين إلى 78.10 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات وبنسبة 0.1 بالمئة إلى 72.89 دولار للبرميل.


وتلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي، حيث توقعت وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس الاثنين ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 بالمئة إلى 540 مليون طن في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

 


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