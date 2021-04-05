تراجع حاد للبورصة المصرية

الوكيل الإخباري-
دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط بشكل حاد اليوم، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5% حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.اضافة اعلان
وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية ورفضها تقييمات شركات.
وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
وحتى الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، هبطت أسهم "دايس" للملابس 9.8 بالمئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم "البنك التجاري الدولي" 2.98 بالمئة بعد أن هبط أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسهم "بايونيرز" القابضة عشرة بالمئة و"بورتو" 7.3 بالمئة.
المصدر: روسيااليوم