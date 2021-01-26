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الثلاثاء، 26-01-2021 02:52 م

وفق هيئة تنظيم الطيران المدني

تراجع حركة الطيران 66% العام الماضي

مكا
مطار الملكة علياء - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، الثلاثاء، إن حركة الطيران العام في الأردن تراجعت بنسبة 66% في العام الماضي، نتيجة إغلاق المطارات؛ لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف مستو ، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة النقل وهيئة تنظيم الطيران المدني، أن "حركة المسافرين تراجعت في العام 2020 ، إلى ما نسبته 76%".


ولفت أن "حركة الشحن الجوي تراجعت بنسبة 53% في العام الماضي".

 

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