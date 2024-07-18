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الخميس، 18-07-2024 12:39 م

تراجع حصة السيارات الكهربائية من سوق المركبات في أوروبا

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الوكيل الإخباري- سجلت حصة الطرازات الكهربائية في السيارات الجديدة في أوروبا تراجعًا في النصف الأول من عام 2024، ما يلجم الطفرة المسجلة لهذا النوع من المركبات، بحسب أرقام نشرتها الشركات المصنعة الخميس.

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فبعد ثلاث سنوات من النمو الجامح، شهدت السيارات الكهربائية زيادة طفيفة فقط بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وشكّلت 12.5% من إجمالي السيارات المباعة، مقارنةً بـ 12.9% في بداية عام 2023.


وقد أدى إلغاء المساعدات الحكومية على شراء السيارات الكهربائية في نهاية عام 2023 في ألمانيا، أكبر سوق في القارة، إلى وقف تقدم هذه المركبات، التي يُفترض أن تستحوذ على كامل مبيعات المركبات الجديدة بحلول سنة 2035 بموجب خطة أقرتها المفوضية الأوروبية قبل عامين.

 

ومع ذلك، استمرت مبيعات المركبات الكهربائية في التقدم في بعض دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، مثل فرنسا، وخصوصًا بفضل نظام "التأجير الاجتماعي"، وأيضًا إيطاليا وبلجيكا، بفضل المزايا الضريبية للشركات.


سكاي نيوز عربية




 




 

 


 

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