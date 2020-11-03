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الثلاثاء، 03-11-2020 01:06 م

تراجع حوالات المغتربين إلى الأردن 12%

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الوكيل الإخباري- توقع البنك الدولي، انخفاض تحويلات المغتربين المالية (الحوالات) إلى الأردن بنسبة 12% خلال العام الحالي 2020، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي؛ جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

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وأضاف البنك الدولي، في تقرير "موجز الهجرة والتنمية" أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بنسبة 8% في العام 2020؛ لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.


وأوضح أن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلقي للتحويلات في المنطقة، عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

 



 




 

 


 

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