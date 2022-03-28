تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

الوكيل الاخباري-تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا؛ ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.



وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1934.61 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة الـ0651 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1935 دولارا.







وقال جيفري هالي كبير المحللين في أواندا، إن ”الذهب يتراجع بعد توقف صعوده يوم الجمعة وارتفاع الدولار الأمريكي هذا الصباح في آسيا“.

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