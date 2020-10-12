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الإثنين، 12-10-2020 10:53 ص

تراجع صادرات المناطق الحرة للاسواق الخارجية 8%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات الاثنين، إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 2640 مستثمرا مقابل 2619 مستثمر مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبنسبة نمو 1% .

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وأضاف الهميسات في بيان صحفي أن عقود الاستثمار ارتفعت بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2986 عقدا استثماريا مقابل 2859 عقدا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا .


وسجلت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لتسجل نتائج بنهاية الربع الرابع من العام الحالي .


وفيما يتعلق بصادرات المناطق الحرة للاسواق الخارجية اوضح الهميسات ان الصادرات تراجعت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى ما يقارب مليار و 790 مليون دينار، مقابل مليار 930 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 8%.


كما انخفضت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق الخارجية (ترانزيت) لتصل إلى مليار و97 مليون دينار مقابل مليار و 200 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 13% ، إضافة إلى تراجع خفيف في إيرادات المناطق الحرة وبنسبة بلغت 7% لتصل الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 15 مليون دينار مقارنة بـ 16.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 .


وأكد الهميسات على تحسن ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حسب التقرير الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني في شهر آب من العام 2020 بواقع خمس نقاط مئوية.


كما أكد على تحسن البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للإستثمار بأربعة نقاط مئوية وبنسبة تصل إلى نحو 13% يعكس مؤشرات النشاط الاستثماري داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية .


وقال الهميسات إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تساهم بما يقارب 50% من صادرات المملكة وتعتبر مركزا استراتيجيا هاما لتجارة الترانزيت.


 




 

 


 

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