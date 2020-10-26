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الإثنين، 26-10-2020 12:30 م

تراجع عجز الميزان التجاري الأردني 22.7%

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 3630.9 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.

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وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ما مقداره 3232.1 مليون دينار، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبلغت قيمة المعاد تصديره 398.8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وبلغت قيمة المستوردات 7707.4 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 15.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.


ووفقا لذلك، فإن العجز في الميزان التجاري؛ الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بلغ 4076.5 مليون دينار، حيث انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.


وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، في حين بلغت نسبة التغطية 42.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 بارتفاع مقداره 5.1 نقطة مئوية.


 




 

 


 

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