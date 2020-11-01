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الأحد، 01-11-2020 12:24 م

تراجع مبيعات المشتقات النفطية 13.1% بالأردن

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الوكيل الإخباري - تراجعت مبيعات المشتقات النفطية الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.1%، بحسب بيانات أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول مبيعات المشتقات النفطية لعامي 2019 و2020.

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ووفق البيانات، بلغ استهلاك المشتقات النفطية الرئيسية في الربع الثالث من العام الحالي، نحو 840.079 مليون لتر مقارنة مع حوالي 967.196 مليون لتر للفترة نفسها للعام 2019.


الحكومة، ثبتت الضريبة على بنزين 90 بواقع 37 قرشا للتر الواحد، وعلى بنزين 95 بواقع 57.5 قرشا، وبنزين 98 بواقع 70 قرشا، والكاز والديزل بواقع 16.5 قرشا، حيث تشكل عوائد المحروقات من أهم عوائد الخزينة وتشكل 13% منها.


وفي تفاصيل مبيعات المشتقات النفطية في الربع الثالث عام 2020 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، أظهرت البيانات أن مبيعات مادة البنزين (90) خلال الربع الثالث لعام 2020، بلغت حوالي 416.303 مليون لتر، في حين بلغت مبيعات نفس المادة للفترة نفسها للعام 2019 حوالي 482.739؛ أي بنسبة انخفاض مقدارها 13.8%.


وفيما يتعلق بمادة البنزين (95)، بلغت مبيعاتها خلال الربع الثالث لعام 2020 نحو 34.597 مليون لتر، في حين بلغت مبيعات نفس المادة للفترة نفسها للعام 2019 حوالي 43.267؛ أي بنسبة انخفاض مقدارها 20%.


أما مبيعات مادة الديزل، بلغت خلال الربع الثالث لعام 2020 نحو 387.813 مليون لتر، في حين بلغت مبيعات نفس المادة للفترة نفسها للعام 2019 نحو 439.802 مليون لتر؛ أي بنسبة انخفاض مقدارها 11.8%. 


وفيما يتعلق بمادة الكاز، بلغت خلال الربع الثالث لعام 2020 نحو 1.366 مليون لتر في حين بلغت مبيعات نفس المادة للفترة نفسها للعام 2019 حوالي 1.388؛ أي بنسبة انخفاض مقدارها 1.6%.


 




 

 


 

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