تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة يعمق أزمتها الاقتصادية

الوكيل الإخباري- سجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا، وأصبح يغطي 147 يوما من التوريد، بقيمة مالية قدرها 7653 مليون دولار، حسب تقرير أصدره البنك المركزي التونسي اليوم.



ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، حيث أكدت تقارير محلية أن مخزون العملات الصعبة في تونس، هبط في 8 نيسان الجاري إلى معدل يغطي 156 يوما من الواردات.



وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.

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المصدر: إرم