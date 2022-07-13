الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إعطاء إبرة "منع حمل" لطفل في مأدبا بدلا من المضاد الحيوي

طلبة توجيهي في الأغوار يشكون انقطاع الكهرباء عن قاعات الامتحان

عمان.. 17 طن نفايات خلال عطلة العيد

الجمارك: 67 ألف مسافر زار الأردن خلال عطلة عيد الأضحى

بايدن يصل تل أبيب في مستهل جولة شرق أوسطية

توقع عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي على مجلس إدارته في آب

الشواربة: عمّان تواجه عددا من التحديات الحضرية

البلبيسي: نشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ولم ندخل موجة جديدة

عائلة أبو عاقلة تجدد طلبها للقاء بايدن

مرصد الزلازل : هزة أرضية شمال طبريا لم يشعر بها سكان الأردن

الأربعاء، 13-07-2022 01:37 م

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 10.9% في مايو

143-141358--_162ce9ae66911e_700x400


الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية إلى 10.9% على أساس شهري في مايو/أيار، في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4%.اضافة اعلان


وكانت البطالة المقنعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير/كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل/نيسان بلغ 11.2%.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6%.

إقرأ ايضا
MkjjWufygZhcTNgcAbBfoVjlwGUfaDLGuRFvWfrr

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 10 أشهر عالمياً

62ce6da842360456930555d7

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

الجنيه-الاسترليني

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجع اليورو

16708522901617826986

توقعات أهم البنوك العالمية للتضخم ..صعود كارثي الأعلى في 40 عامًا

732ce807-النفط-6-780x470-1

الطاقة الدولية: سوق النفط تسير على حبل مشدود

62ce847c4236040cad62be52

خبير يكشف عن إقبال الروس على شراء العقارات في دبي

أخبار متعلقة
340429_5_1630578792

الجغبير يؤكد أهمية الصناعة في تخفيض البطالة

عرباي حلوة

تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

320204165759780086578

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022