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الأحد، 29-05-2022 06:52 ص

ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعار النفط

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الروبل أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى، منوها بأن ارتفاع أسعار النفط والانتقال إلى دفع ثمن الطاقة بعملة الروبل يسمحان لروسيا بكسب "ثروة".

وأضاف ترامب في حديثه إلى تجمع حاشد لمؤيديه في وايومنغ: "الروبل في أعلى مستوياته على الإطلاق، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية، أعلى من أي وقت مضى".

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كما تحدث ترامب عن الوضع في أوكرانيا ورجح أن العملية الروسية الخاصة يمكن أن تتوقف عن طريق النفط، عندما يكون السعر 30-40 دولارا للبرميل.
وتابع ترامب قائلا: "روسيا تجني ثروة من بيع النفط بالأسعار الحالية، وهم لا يقبلون سوى الروبل الآن، فقط هذه العملة".


ووصلت قيمة العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، الأسبوع الماضي، إلى مستوى قياسي، دون مستوى 58 روبلا لكل منهما، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

 

روسيا اليوم


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