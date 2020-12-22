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الثلاثاء، 22-12-2020 11:46 ص

ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر ويجنب البلاد إغلاقا تاما

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الوكيل الاخباري - صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 كانون الأول/ديسمبر.

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وجاء توقيع ترامب على الميزانية المؤقتة، بعد أن أقرها الكونغرس، مما يمنع الإغلاق التام.


وكان الرئيس ترامب قد وقع بالأمس على ميزانية مؤقتة لليوم، ولولا قانون الميزانية المعمول به في البلاد حاليا، لكان تم الإغلاق التام، ما يعني، التخفيض المؤقت في عمل عدد من السلطات الفيدرالية.


وفي وقت سابق يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثلاثاء بتوقيت موسكو)، اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب اعتمادها من قبل مجلس النواب، حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار في ظل جائحة فيروس كورونا.


يأتي هذا في وقت تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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