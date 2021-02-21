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الأحد، 21-02-2021 02:08 م

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

محروق
محروقات


الوكيل الإخباري - رجّح الخبير الاقتصادي والنفطي ، عامر الشوبكي، ان ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي في تسعيرة شهر آذار القادم بنسب تتراوح ما بين 4-6% .

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وبين الشوبكي ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن الارتفاع قد يكون من 3 الى 3.5 قرش على كل لتر من البنزين اوكتان 90 والبنزين اوكتان 95 ، وكذلك ارتفاع من 2.5 الى 3 قروش على كل لتر من السولار ، كما سيتم تثبيت سعر الكاز حسب القرار الحكومي السابق حتى بداية شهر نيسان القادم.

 

عالمياً

ولفت أن أسعار النفط ارتفعت في شهر شباط الحالي  بنسبة وصلت الى 10% حيث بلغ معدل سعر خام برنت لغاية اليوم 60.7 دولاراً للبرميل بعد أن كان 54.8 دولاراً للبرميل في معدل سعر شهر كانون الثاني الماضي.

 

وزاد " ويأتي هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل أهمها موجة الصقيع التي ضربت الولايات المتحدة والتي أثرت على معقل انتاج النفط الصخري الامريكي في وادي بريمان وعطلت انتاج اكثر من 3 مليون برميل لعدة ايام، بالإضافة الى استمرار اتفاق مجموعة اوبك+ في تخفيض الانتاج عند 7.1 مليون برميل عدا التخفيض الطوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يومياً من انتاجها ، كذلك ازدياد عدد لقاحات فيروس كوفيد 19 المرخصة".

 

إضافة إلى ذلك ، زيادة نسب متلقي اللقاح من ناحية ومن ناحية اخرى خطط التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الصناعية والتسهيلات المالية قليلة الكلف كلها عوامل أدت الى يقين بأن العالم مقبل على نشاط اقتصادي سيؤدي بالتالي الى ارتفاع الطلب على النفط.

و قامت الحكومة عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية في تسعيرة شهر شباط الحالي برفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع 3.5 قرش لكل لتر، ليصبح سعر البنزين 90 730فلساً/لتر كما أصبح سعر البنزين 95  945فلس/لتر، كما تم رفع سعر السولار 2.5 قرش ليصبح سعر اللتر 525فلساً، وتم تثبيت سعر الكاز عند 460فلس/لتر، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

 

 

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