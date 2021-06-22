ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - رجح الباحث اقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي أن تقوم الحكومة بعد أيام برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز القادم وذلك للمرة الخامسة في العام الحالي 2021، و بنسب تتراوح من 1.5 الى 4 بالمئة وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.

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وأضاف الشوبكي، الثلاثاء ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 95 والبنزين 90 من 1.5 الى 2 قرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر السولار والكاز من 2-2.5 قرش لكل لتر .



ولفت أن أسعار النفط العالمية ارتفاع ملحوظ هذا الشهر ، وقد لامس سعر برميل برنت 75 دولارا صباح اليوم الثلاثاء قبل أن يشهد انخفاض طفيف الى 74.4 دولارا للبرميل، وسجل معدل سعر برنت لشهر حزيران/يونيو الحالي 72.2 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 5% عن معدل شهر ايار/مايو الماضي عند 68.8 دولارا للبرميل، ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتوقعات متزايدة في نسب النمو الاقتصادي في مواجهة نقص المعروض بعد زيادة محدودة لإنتاج دول مجموعة "اوبك بلس"، عدا عن استبعاد المخاوف من نمو صادرات النفط الايراني مع قرب التوصل لتسوية في الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة، ترافق ذلك مع طفرة غير مسبوقة في اجور الشحن، وتوقعات الفيدرالي الامريكي باستمرار الزيادة المحمومة في نسب التضخم العالمي مع نقص في سلاسل التوريد التي ما زال العالم يعاني من اثارها بعد جائحة كورونا.



وتابع " محليا تفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية بدل الضريبة النسبية منذ العام 2019 بواقع 57.5 قرش/لتر بنزين 95، و 37 قرش/لتر بنزين 90، و 16.5 قرش على كل لتر من السولار والكاز".



"وقامت الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية 4 مرات منذ بداية العام الحالي 2021 ، كان آخرها في تسعيرة الشهر الحالي، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 101 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 79 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 58 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير" ، وفق الشوبكي .