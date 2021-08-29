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ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

الأحد، 29-08-2021 01:09 م

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

بنزين 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة ، عامر الشوبكي انخفاض أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية المباعة في الأسواق المحلية لشهر أيلول القادم، وبنسبة من 1.5% الى 3% ، وبواقع من 1.5 قرش إلى 2 قرش على كل لتر من البنزين 90 والبنزين 95 والسولار والكاز ،وبذلك يكون هذا الانخفاض هو الأول محلياً على أسعار المشتقات النفطية بعد ستة ارتفاعات شهدتها أسعار هذه السلع في العام الحالي 2021.

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وأضاف الشوبكي لـ " الوكيل الإخباري" أن الحكومة قامت برفع أسعار المشتقات النفطية ستة مرات هذا العام، كان آخرها بداية شهر آب الحالي، إلى أن وصل سعر لتر البنزين(90) 83 قرش، وسعر لتر البنزين (95) 107 قرش، وسعر لتر السولار والكاز (61.5) قرش.

 

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