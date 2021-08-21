ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة ، عامر الشوبكي انخفاض أسعار جميع انواع المشتقات النفطية المباعة في الاسواق المحلية مع نهاية الشهر الحالي.

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ولفت الشوبكي السبت ، في تصريح صحافي لـ"الوكيل الإخباري " أن الانخفاض سيكون بنسبة من 1.5% الى 3% ، وبواقع من 1.5 قرش الى 2 قرش على كل لتر من البنزين 90 والبنزين 95 والسولار والكاز ، وبذلك يكون هذا الانخفاض هو الاول محلياً على اسعار المشتقات النفطية بعد ستة ارتفاعات شهدتها اسعار هذه السلع في العام الحالي 2021.



وقد شهدت أسعار النفط العالمية أكبر انخفاض اسبوعي في تسعة اشهر ومنذ نهاية العام الماضي،بعد سبعة أيام متتالية من الخسائر، بعد استجابة العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لارتفاع معدل العدوى بسبب المتحور دلتا لفيروس كورونا عن طريق إضافة قيود السفر لوقف انتشاره.

