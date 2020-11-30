الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 30-11-2020 01:37 م

وفق نقابة الحلي

ترجيح انخفاض الذهب دينارا للغرام الواحد الأسبوع القادم

ذهب
مصاغ ذهبي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد أمين سـر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهــرات،ربحي علان، أن هنالك ارتياحا عاما في الأسواق المالية العالمية ، ما ينعكس على أسعار الذهب محليا ، بانخفاضها .

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وبين علان ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" أن ذلك يأتي على ضوء المُستجدات العالمية ، بشأن المعطيات الإيجابية بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، والاستعدادات الأميركية لتسليم جو بايدن الرئاسة الأميركية .

 

ورجّح ، أن تشهد أسعار الذهب المحلية "هبوطا بسيطا" ، وقد تصل إلى دينار واحد للغرام الواحد، الأسبوع القادم  .

 

"قد يصل الذهب عيار 21 إلى 35 دينارا للغرام الواحد ، الأسبوع القادم" ، بحسب علان 

 

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