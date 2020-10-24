ترجيح تثبيت أسعار المحروقات محليا

الوكيل الإخباري - رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات السبت، تثبيت أسعار المحروقات محليا الشهر المقبل تشرين الثاني/نوفمبر.

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وقال سعيدات في تصريح صحفي إن المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا طفيفا على معدل أسعارها خلال تشرين أول/ أكتوبر الحالي.



وانخفضت أسعار النفط الجمعة، حيث هبط خام برنت 24 سنتا أو 0.6% إلى 42.22 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7% الخميس، بينما تراجع الخام الأميركي 28 سنتا أو ما يُعادل 0.7% إلى 40.36 دولارا للبرميل بعد أن ربح 1.5% في الجلسة السابقة.



كما طالب سعيدات باستثناء محطات المحروقات ووكالات الغاز من قرار الحظر الشامل يوم الجمعة وترك خيار العمل أو عدمه لأصحاب العمل.



وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أيام الحظر الشامل عن السماح لعدد محدود من المحطات للعمل خلال فترة الحظر الشامل.



وانتهت ليلة السبت، فترة حظر التجول الشامل بعد مضي 24 ساعة على سريانه، وعاد العمل بحظر تجول جزئي من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا، والذي أقر في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الثلاثاء الماضي، عن فرض حظر التجول الشامل حتى نهاية العام الحالي يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.



