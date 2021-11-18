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الخميس، 18-11-2021 01:23 م

ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

بنزين 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة ، عامر الشوبكي أن تثبت الحكومة اسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل.

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وقال الشوبكي في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ، إنه وبالرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلا أن قرار الحكومة بتثبيت سعر الكاز والسولار ورفع سعر البنزين بنوعيه بمقدار قرش فقط لكل لتر في تسعيرة الشهر الحالي ، ربما يدفع باتجاه تثبيت او رفع اسعار المحروقات للشهر القادم .


وهبطت أسعار النفط عالميا ، أمس، لتسجل أدنى مستويات إغلاق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، بعد أن حذرت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية من وفرة منتظرة في المعروض، بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا مخاوف بشأن تعافي الطلب.


 




 

 


 

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