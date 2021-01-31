الأحد 31-01-2021
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ترقب أردني لأسعار المحروقات

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية

سعر-المحروقات
توضيحية


الوكيل الإخباري - رجح الخبير الاقتصادي والنفطي، عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية ، بنسب تتراوح ما بين 3-4%.

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وبين الشوبكي ، في تصريح سابق لـ"الوكيل الإخباري"  أن لتر البنزين قد يرتفع 3 قروش، بنوعيه ، اوكتان 90 و اوكتان 95 ، عدا عن ارتفاع  قرشين على لتر السولار ، كما سيتم تثبيت سعر الكاز حسب القرار الحكومي السابق حتى بداية شهر نيسان القادم.

 وقامت الحكومة برفع اسعار البنزين بنوعيه وكذلك السولار بواقع 3 قروش لكل لتر في بداية الشهر الحالي، ليصبح سعر السولار 500 فلساً/لتر،  كما أصبح سعر البنزين 95 عند 910فلس/لتر، و سعر  البنزين 90 عند 695فلساً/لتر، وتم تثبيت سعر الكاز عند 460فلس/لتر حتى بداية نيسان القادم، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

 

ويترقّب الأردنيون القرار الحكومي بشأن أسعار المشتقات النفطية ، أمام تخوّف حيال رفع أسعارها في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالأردنيين .

 

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