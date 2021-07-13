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الثلاثاء، 13-07-2021 10:52 ص

ترحيب بقرار العراق إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد والتسجيل

حدود


الوكيل الإخباري - رحب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار أمين عام مجلس الوزراء العراقي، إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد وآلية تسجيلها المسبق لدى الجهات العراقية المعنية.

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وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن إعفاء الشركات الأردنية من إجازة الاستيراد والتسجيل بالعراق يعد ركيزة أساسية في دعم الصادرات الوطنية ورفع الطاقة الإنتاجية في المصانع الأردنية.


ولفت إلى أن هذا القرار جاء بدعم من الجهود الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بالوزيرة المهندسة مها علي، والمتابعة المتواصلة للسفير الأردني في العراق الدكتور منتصر العقلة.


واضاف ان السوق العراقية من الأسواق المهمة والرئيسية للصادرات الأردنية، مؤكدا أن إزالة العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية في كافة أسواق المنطقة مهمة اساسية تسعى غرفة الصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية لحلها.


ودعا الحكومة لبذل المزيد من الجهود لدعم حركة انسياب السلع لأسواق المنطقة ترجمة للتوجيهات الملكية في زيادة ورفع تنافسية المنتجات الاردنية.


 




 

 


 

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