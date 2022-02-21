ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الوكيل الاخباري- ذكرت الوكالة السورية "سانا" اليوم، أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، منحتا شركة "وفا تيليكوم"، الترخيص الثالث لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول في البلاد.



وأوضحت "سانا" أنه من المقرر أن يجري الإعلان عن المشغل الثالث خلال مؤتمر صحافي يعقد اليوم في الشركة السورية للاتصالات.



وكان وزير الاتصالات إياد الخطيب، قال أمام جلسة لمجلس الشعب منتصف الشهر الجاري، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستمنح المشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا" الترخيص خلال الأسبوع الجاري لتكون المكالمة الأولى عبره بعد تسعة أشهر عقب استكماله الإجراءات والتجهيزات اللازمة.



يشار إلى أنه تعمل في سوريا شركتا "سيرتيل" و"إم تي إن" للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.

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