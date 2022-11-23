ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تحرك الذهب انخفاضاً في نطاق تداول محدود، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

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وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1737.79 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأوقية.



ومن المنتظر إعلان بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني.



والمتوقع أن يتلمس المستثمرون مؤشرات أيضا من بيانات السلع المعمرة و طلبات إعانة البطالة الأمريكية.



ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر. ( investing )

