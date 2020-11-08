الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 02:43 م

ترقب لأسواق المال بعد اختيار بايدن رئيساً للولايات المتحدة

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إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – يترقب المستثمرون اول ردة فعل للاسواق بعد انتخاب المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الرئيس رقم ٤٦ للولايات المتحدة .

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حيث جاء متفوقاً على منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" بعد تجاوزه ٢٧٠ صوت في المجمع الانتخابي، وذلك مع افتتاح اولى جلسات التداول لهذا الاسبوع يوم غد الاثنين.

 

وكانت اسواق الاسهم قد سجلت ارتفاعات قياسية الاسبوع الماضي تزامنا مع موعد الانتخابات لدرجة ان بعض المؤشرات سجلت افضل اداء اسبوعي لها مقارنة مع عدة شهور سابقة،.

 

وأبرز ما سيراقبه الاعلام و المستثمرين خلال الفترة القادمة على حد سواء، هو فيما لو فعلا ستنهار اسواق الاسهم كما كان يصرح بذلك تكرارا الرئيس السابق دونالد ترامب في حال عدم نجاحه بالانتخابات.


 




 

 


 

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