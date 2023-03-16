ترقب لقرار الفائدة الأوروبية وسط قلق عالمي بشأن البنوك

الوكيل الإخباري - يجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وسط اضطرابات استثنائية في الأسواق المالية قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى رغم أن التضخم لا يزال مرتفعا.

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ويأتي قرار الفائدة المنتظر من المركزي الأوروبي وسط صخب شهدته أسواق العالم بعد أزمة انهيار سيلكون فالي، والتراجعات الحادة لسهم بنك كريدي سويس السويسري، قلق من انتقال العدوى إلى قطاع المصارف عالميا.

وكان المركزي الأوروبي تعهد بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس، لكن انهيار سيلكون فالي في أميركا الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تأثير التشديد النقدي على البنوك، إلى جانب المشكلات التي يعاني منها بنك كريدي سويس. ( سكاي نيوز )