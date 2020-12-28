تركيا: ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21% العام القادم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، أن أنقرة سترفع الحد الأدنى للأجور 21,56% إجمالا، ونحو 16% على أساس صافٍ، في 2021، ليصبح الصافي الشهري 2825 ليرة تركية (376,71 دولار).



وأشارت، إلى أن "الزيادة أعلى سبع نقاط ، عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي".

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من جانبه، يتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم 12,1% في 2020، فيما يتوقع أن يبلغ 9,4% في 2021.



المصدر : روسيا اليوم

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