الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات مريحة بداية العام القادم

الدوريات الخارجية للوكيل : تحويلات مرورية على الصحراوي ونحذر - فيديو

صرف 50% من أجور العاملين بهذا القطاع

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

أسعار الذهب الإثنين 28/12/2020

وفيات الإثنين 28/12/2020

التربية للوكيل : 33,411 طالبا وطالبة سيتقدمون للتكميلي لرفع المعدل - فيديو

استقرار الدولار في معاملات هزيلة مع إقرار ترامب حزمة مساعدات لمتضرري كورونا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا غرب سلفيت

الإثنين، 28-12-2020 01:00 م

الزيادة أعلى (7) نقاط

تركيا: ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21% العام القادم

تر
عملات تركية وحزمة من الدولارات


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، أن أنقرة سترفع الحد الأدنى للأجور 21,56% إجمالا، ونحو 16% على أساس صافٍ، في 2021، ليصبح الصافي الشهري 2825 ليرة تركية (376,71 دولار).

وأشارت، إلى أن "الزيادة أعلى سبع نقاط ، عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي".

اضافة اعلان

من جانبه، يتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم 12,1% في 2020، فيما يتوقع أن يبلغ 9,4% في 2021.

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe99c594c59b7313816929b

أمريكا .. تخصيص 290 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي

1353_1_1576155697

206 مستثمرين يحصلون على الجنسية الأردنية

5978_16_1608024129

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

Atalayar_Emirato de Sharjah vista PORTADA

الشارقة الإماراتية تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة

mm-18-1200x675

البتكوين تقترب من تحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ نحو عام

1-153-1200x675

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

أخبار متعلقة
5fe5de3542360449fe768a2c

المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي

1304956-1517152997

مصر .. ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 3.2% في نوفمبر

Turkish-Lira-Hits-Back-Against-Bitcoin-as-Treasury-Steps-in

أعلى مستوى منذ أكثر من عام.. قفزة كبيرة للتضخم في تركيا