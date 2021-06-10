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الخميس، 10-06-2021 04:37 م

تركيا: اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والفضة

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اكتشاف احتياطات من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطات من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري شرقي البلاد.

وأشار ورانك أن احتياطات الذهب تقدر بنحو 20 طنا ما يعادل نحو 705 آلاف أونصة من المعدن النفيس، فيما تقدر احتياطات الفضة بحوالي 3.5 أطنان من الفضة.

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وقال في مراسم افتتاح منجم للذهب اليوم الخميس "اكتشفنا في منجم كوزا ألتين بالقرب من قرية مولاكارا 20 طنا من الذهب، و3.5 طن من الفضة".

وأفاد أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع مستوى الاستثمار في تعدين الذهب في البلاد بنسبة 25%، وفي العام 2020 تم استخراج 42 طنا من الذهب في تركيا من 18 منجما.

ووفقا للوزير فإن تركيا تعتزم هذا العام استخراج 45 طنا من الذهب، والهدف للسنوات الخمس المقبلة هو الوصول إلى مستوى إنتاج عند 100 طن.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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