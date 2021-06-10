تركيا: اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والفضة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اكتشاف احتياطات من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطات من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري شرقي البلاد.



وأشار ورانك أن احتياطات الذهب تقدر بنحو 20 طنا ما يعادل نحو 705 آلاف أونصة من المعدن النفيس، فيما تقدر احتياطات الفضة بحوالي 3.5 أطنان من الفضة.

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وقال في مراسم افتتاح منجم للذهب اليوم الخميس "اكتشفنا في منجم كوزا ألتين بالقرب من قرية مولاكارا 20 طنا من الذهب، و3.5 طن من الفضة".



