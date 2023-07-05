تركيا.. بيانات جديدة عن التضخم

الوكيل الإخباري - تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في تركيا في شهر يونيو الماضي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العملة التركية تراجعا دراماتيكيا.



وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا في يونيو 2023 إلى 38.21% من 39.59%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

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وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن هذا الرقم هو الأدنى في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو 2023 بنسبة 3.92% مقارنة بشهر مايو 2023.



وصعد التضخم الأساسي، بمعدل سنوي قدره 47.3%، مقارنة بـ46.6% بالشهر السابق في مؤشر على أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.

RT