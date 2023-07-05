الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

 
الأربعاء، 05-07-2023 11:38 ص

تركيا.. بيانات جديدة عن التضخم

64a5279f4c59b770081b0e1e


الوكيل الإخباري - تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في تركيا في شهر يونيو الماضي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العملة التركية تراجعا دراماتيكيا.

وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا في يونيو 2023 إلى 38.21% من 39.59%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

اضافة اعلان


وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن هذا الرقم هو الأدنى في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو 2023 بنسبة 3.92% مقارنة بشهر مايو 2023.


وصعد التضخم الأساسي، بمعدل سنوي قدره 47.3%، مقارنة بـ46.6% بالشهر السابق في مؤشر على أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.

 

RT

إقرأ ايضا
1202324135054229029682

للراغبين بالشراء .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

720234164823627507698

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

file

تعرف على أسعار بيع وشراء الذهب بالأردن اليوم

دولارات 2

الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي

نفط8

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

2023-07-04_15-56-02_887987

مصر.. حفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين

أخبار متعلقة
Premium-Vector-Saudi-arabia-flag-with-turkey-flag

تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية

سويسرا

المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

2198356-2041301016

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

عمان-الأهلية-تهنىء-بعيد-الجلوس-الملكي-597x430

مجتمع الأعمال: الأردن يواصل مسيرة النمو والبناء بقيادة الملك

2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة